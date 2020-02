vedi letture

Torino, allenamento mattutino al Filadelfia: Millico ha lavorato a parte

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia. Dopo una prima fase di lavoro in palestra, Belotti e compagni hanno svolto un programma aerobico ed esercitazioni sulla parte atletica. A seguire il tecnico Longo ha diretto esercitazioni a tema e poi una partita con campo ristretto. Seduta differenziata per Millico. Domani in calendario una sessione mattutina al Filadelfia. Lo riporta il sito ufficiale del Toro.