Torino, allenamento mattutino per i non impiegati ieri sera. Izzo presente alla sessione tecnica

Allenamento mattutino per i calciatori del Torino non impiegati ieri sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Alla sessione tecnica ha preso parte anche Izzo, post risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Per tutto il gruppo squadra ripresa della preparazione domani mattina, in vista del match di Coppa Italia contro il Lecce, mercoledì alle ore 14, allo stadio Olimpico Grande Torino.