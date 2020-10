Torino, allenamento mattutino tra tecnica e palestra. Domani seduta tattica in vista del Lecce

Allenamento mattutino per il Torino, al Filadelfia. Dopo l’analisi tattica, Marco Giampaolo ha suddiviso l’organico in due gruppi: seduta in palestra e poi lavoro aerobico per i calciatori reduci dalla partita contro il Sassuolo, mentre tutti gli altri elementi a disposizione hanno svolto una sessione tecnica. Domani in calendario un allenamento tecnico-tattico in vista del match di Coppa Italia, mercoledì alle ore 14, contro il Lecce. Lo riporta il sito ufficiale del Toro.