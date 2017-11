Torino, ancora differenziato per Bonifazi a due giorni dall'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento con seduta tecnico-tattica in vista delle sfida di domenica prossima a San Siro contro l'Inter per i granata. Ancora lavoro differenziato per il difensore Bonifazi. Il programma di domani prevede una sessione di rifinitura prima della partenza, nel pomeriggio, alla volta del ritiro pre-partita di Milano. Lo riporta il sito ufficiale del Torino.