Fonte: torinofc.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppia seduta di allenamento allo stadio Filadelfia per il Torino in vista della sfida di domenica contro l'Inter. La sessione mattutina è stata incentrata in massima parte sul lavoro fisico e in palestra. Nel pomeriggio, invece, la squadra ha svolto un allenamento tecnico-tattico sul campo. Ancora lavoro personalizzato per Baselli. Il programma di domani, giovedì 24 gennaio, prevede una sessione di allenamento a porte chiuse.