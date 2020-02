vedi letture

Torino, ancora personalizzato per Berenguer. Lavoro atletico per Millico

Allenamento mattutino per il Torino, in preparazione alla partita contro il Napoli in calendario sabato sera allo stadio San Paolo. Dopo l’attivazione muscolare in palestra, Belotti e compagni hanno svolto un programma tecnico ed esercitazioni a tema. Sessione personalizzata per Alex Berenguer, che non ha ancora smaltito i dolori alla schiena, lavoro sulla parte atletica per Millico. Domani seduta di rifinitura, poi pranzo e partenza – per i calciatori convocati – per Napoli.