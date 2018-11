Torino, ancora personalizzato per Ola Aina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, con il canonico doppio programma che segue le partite di campionato. Lavoro defaticante per i calciatori reduci dal match di ieri sera a Cagliari, programma tecnico-tattico per tutti gli altri elementi a disposizione in vista della sfida contro il Genoa in calendario domenica alle ore 15. Baselli, uscito anzitempo ieri sera, ha riportato un forte trauma contusivo al ginocchio destro: gli accertamenti svolti stamane hanno tuttavia escluso complicazioni. Lavoro personalizzato per Aina, post sofferenza retrocalcaneare al piede destro. Domani allenamento pomeridiano a porte chiuse.