Torino, Ansaldi: "Lavoro per tornare il vero Ansaldi, la strada è giusta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il laterale del Torino Cristian Ansaldi, ospite dei microfoni di Sky, parla così prima della sfida al Parma: "Sono contento di essere qui con la squadra, sto lavorando per tornare a essere il vero Ansaldi. Siamo in crescita siamo in un momento importante e dobbiamo continuare così, c'è fiducia. La strada è quella giusta, dobbiamo continuare così".