Torino, Ansaldi proverà a esserci con la Lazio. Ok Iago Falque

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Torino si valutano le condizioni di alcuni giocatori acciaccati. Il primo è Ansaldi: Mazzarri cercherà di recuperare il terzino argentino per la sfida contro la Lazio, che potrebbe essere decisiva per la qualificazione alle prossime coppe europee. L'ex Genoa è uscito anzitempo nel match contro il Sassuolo, dopo aver accusato un problema muscolare. La sensazione è che si sia fermato in tempo per evitare guai peggiori.

Iago Falque e Izzo - Tuttosport fa il punto anche sullo spagnolo e il difensore italiano. Iago, durante la seduta di ieri, ha riportato un taglio all'arcata sopraccigliare, ma non è a rischio la sua presenza contro l'Empoli. Piccolo allarme, invece, per Izzo: un attacco febbrile lo ha costretto a stare a riposo.