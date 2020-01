Argentino non è ancora sceso in campo nel 2020

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - "Solo Dio sa la voglia che ho di tornare. Ogni volta manca meno". Si avvicina il rientro di Cristian Ansaldi, che in questo 2020 non è ancora sceso in campo perché infortunato. Il giocatore, uno dei migliori nella prima parte della stagione del Torino, sta completando il recupero dalla distrazione di basso grado al gemello mediale destro rimediata a inizio anno. "Forza Toro, sempre!!!" scrive l'argentino su Instagram, dove si paragona con un fotomontaggio ad un gladiatore. (ANSA).