Torino, attesa Belotti: ora si sente finalmente al top

Grande attesa su Andrea Belotti in vista della ripresa del campionato, con il Torino che farà visita al Bologna al Dall'Ara. Dopo la non convocazione in Nazionale l'attaccante ha lavorato con Mazzarri e si sente finalmente al top. Come riportato da Tuttosport il Gallo deve trovare la svolta sotto porta, visto che due gol in otto giornate sono troppo pochi per uno come lui.