© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Più Lukic che Meité a centrocampo, aria di conferma per Zaza in attacco, con la carta Falque da giocare in caso di necessità a gara in corso. Ruotano intorno a queste due posizioni i dubbi che Mazzarri dovrà sciogliere nelle prossime ventiquattrore per preparare il miglior assetto del Torino per la sfida di domani sera contro il Bologna. Davanti a Sirigu, in difesa ci sarà ancora il trio Izzo, Nkoulou e Moretti. Confermato Ansaldi sulla sinistra, De Silvestri è in vantaggio su Aina per la fascia destra. A centrocampo Baselli e Rincon dovrebbero esserci. Ballottaggio in corso tra Lukic e Meité: in caso di rilancio del serbo (in pole) il Toro giocherà con un centrocampo a cinque, mentre se Mazzarri sceglierà ancora il francese si posizionerà a ridosso delle punte. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.