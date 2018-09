Torino, Baselli e Rincon sotto osservazione: Mazzarri pretende di più

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport fotografa il momento del Torino e si concentra sulla linea mediana. Walter Mazzarri si attende molto da Daniele Baselli, in ombra nelle ultime sortite: il ventiseienne deve trovare la cattiveria giusta per non perdere il posto da titolarissimo che ha sempre avuto. Mazzarri ha spronato lui e anche Tomas Rincon, finor anon all'altezza de El General visto all'opera la scorsa stagione.