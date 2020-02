Fonte: torinofc.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Torino FC ha ripreso oggi gli allenamenti al Filadelfia in vista della sfida contro il Milan, in calendario lunedì 17 febbraio, con una sessione a porte aperte. Lavoro tecnico ad inizio seduta, cui ha fatto seguito una partitella a campo e tempo ridotti. Per quanto concerne Baselli e Zaza hanno seguito un programma di riatletizzazione e sono stati parzialmente riaggregati al gruppo; De Silvestri, a causa di una lieve distorsione alla caviglia, ha svolto invece un lavoro differenziato.