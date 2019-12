Torino, Bava premiato dall'USSI: "Spero di far bene per altri 20 anni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine del premio USSI consegnato questa mattina a Torino Massimo Bava, ds del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Questo è un riconoscimento molto importante per i primi venti anni della mia carriera e spero di poter continuare per altri 20 anni. Sono partito dai campi di terra battuta e oggi invece sono qua a ricevere questo premio. La motivazione mi commuove un po' ma è anche una gratificazione per la professionalità e per il modo di lavorare. Ai giovani posso dire che i risultati arrivano se lavori con costanza e professionalità"