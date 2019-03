© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Belotti non segnava una doppietta da Sampdoria-Torino 1-4 dello scorso 4 novembre ma il momento top della punta del Torino, racconta che potrebbe anche riconquistarsi la Nazionale. La Stampa spiega che le probabilità ci sono, in vista delle gare del 23 e del 26 di questo mese. Non è sicuro, ci sono Immobile, Balotelli, Pavoletti e Inglese, ma il Gallo sprinta per l'azzurro.