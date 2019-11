© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di ieri Belotti ha proseguito come da programma il lavoro personalizzato dopo la botta ricevuta nella gara contro l'Inter ma all'interno degli ambienti granata c'è un diffuso ottimismo per il suo recupero in vista della sfida contro il Genoa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.