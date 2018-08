Torino, buone indicazioni da Zaza ma Iago Falque rimane in vantaggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul Torino direttamente da La Gazzetta dello Sport. Da giorni - si legge - Mazzarri e il suo staff stanno aiutando Zaza ad inserirsi negli schemi granata, e i progressi – non solo in termini di gol – sono sotto gli occhi di tutti. L’ex attaccante del Valencia sta crescendo sul piano della condizione fisica, ma al momento attuale Iago Falque rimane ancora in netto vantaggio nel 3-5-2, il modulo ideale del tecnico, che per inserire Zaza dovrebbe probabilmente anche virare su un 3-4-3 o un 3-4-1-2. Per pensarci ci sarà tempo, ma al momento è ipotizzabile comunque che contro la Spal capolista Zaza possa fare il suo debutto in maglia granata a gara in corso.