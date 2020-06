Torino, buone notizie per Longo: Verdi torna a lavorare insieme al gruppo

vedi letture

"Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia, con una sessione che ha visto alternarsi il lavoro sulla parte atletica, in palestra, a quello tecnico-tattico in campo. Simone Verdi è rientrato in gruppo, svolgendo tutto l’odierno programma con i compagni. Domani mattina la rifinitura cui seguiranno il pranzo e – per i calciatori convocati – la partenza per Cagliari". A riportarlo è il sito ufficiale del club granata.