Torino, buone notizie per Longo: Zaza parzialmente in gruppo

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia, in vista del derby di sabato pomeriggio (calcio d’inizio ore 17.15) contro la Juventus. Dopo l’attivazione muscolare in campo, Moreno Longo ha diretto una sessione tecnico-tattica che si è conclusa con una partita a campo ridotto. Simone Zaza ha svolto una parte del lavoro odierno con i compagni. Domani in calendario un’altra sessione tecnico-tattica.