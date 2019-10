Fonte: torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia. Sessione defaticante per i giocatori impiegati ieri nel match contro il Cagliari, mentre gli altri elementi a disposizione hanno svolto un allenamento tecnico. Alejandro Berenguer si è allenato regolarmente in gruppo. Domani in programma la sessione di rifinitura cui seguirà, per i giocatori convocati, la partenza per Roma in vista del match contro la Lazio.