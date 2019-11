© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnica culminata con esercitazioni di tiro e lavoro sulla parte atletica. Parigini e Zaza hanno svolto l’intero programma con i compagni; programma personalizzato per Baselli, lavoro atletico per Bonifazi e terapie per Iago Falque. Domani in calendario un allenamento pomeridiano al Filadelfia.