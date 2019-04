Torino-Cagliari, i convocati di Mazzarri: out Belotti e Iago Falque

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani contro il Cagliari, gara valida per la 32esima giornata della Serie A 2018/19. Sono 20 i calciatori a disposizione dell'allenatore granata, che dovrà fronteggiare questo match senza calciatori importanti come Belotti e Iago Falque. Di seguito l'elenco completo.

Portieri - Ichazo, Rosati, Sirigu.

Difensori - Ola Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Moretti, Nkoulou, Singo.

Centrocampisti - Baselli, Lukic, Meite, Rincon.

Attaccanti - Berenguer, Damascan, Parigini, Zaza.