Una presenza d'eccezione al "Grande Torino" oggi per la partita Torino-Cagliari: Antonio Conte. L'allenatore è di casa nel capoluogo piemontese per i suoi trascorsi alla Juventus, meno nella casa dei granata dove è stato presente solo da avversario. Inter e Roma puntano a riportarlo in Italia la prossima stagione, lui intanto ossreva da vicino i giocatori che possono fare al caso suo, su tutti Nicolò Barella non a caso obiettivo anch'egli dell'Inter.