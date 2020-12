Torino, cinque gli indisponibili per la sfida col Napoli: le ultime dopo la seduta di oggi

Allenamento tecnico-tattico per il Torino in vista della sfida di domani sera contro il Napoli. Nessuna novità da registrare per quanto riguarda il bollettino medico: non sono a disposizione del tecnico Marco Giampaolo Bonazzoli, Baselli, Ansaldi, Murru e Millico, salvo sorprese dell'ultima ora. La squadra svolgerà domani mattina una sessione di rifinitura, cui seguirà la comunicazione dell'elenco dei convocati.