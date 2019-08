© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stasera il Torino tornerà in campo nei playoff di Europa League nella sfida di ritorno del secondo turno contro il Debrecen e come rivelato dallo stesso club piemontese sul proprio profilo Facebook i granata scenderanno in campo con la terza maglia, che sarà dunque presentata proprio in Ungheria. Azzurra con richiami granata: questa la nuova muta per la stagione 2019/20.