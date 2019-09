© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino alla caccia di un successo che manca da 43 anni. Come evidenziato da Tuttosport, infatti, è dal 1976 che i granata non vincono le prime tre giornate di campionato: un traguardo che gli uomini di Mazzarri potrebbero raggiungere stasera, superando il Lecce in casa. All'epoca, l'ottimo avvio della squadra fu uno dei tasselli che portò i ragazzi di Radici alla conquista dello scudetto, 27 anni dopo la scomparsa del Grande Torino.