© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone notizie per il Torino: secondo quanto riferito da Tuttosport, dopo essere rientrato in gruppo Iago Falque è da considerarsi abile e arruolabile per la gara contro il Sassuolo, in cui tornerà titolare al fianco di Belotti. Più complicato recuperare Salvatore Sirigu, ma Mazzarri e i granata non hanno ancora abbandonato le speranze di avere a disposizione il portiere.