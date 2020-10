Torino, contusione al ginocchio per Izzo. Le sue condizioni verranno valutate domani

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia. Marco Giampaolo ha ancora suddiviso in due il gruppo di lavoro: sessione massimamente sulla parte atletica per i calciatori reduci dalla vittoria di coppa Italia contro il Lecce, compresi Gojak e Linetty; programma tecnico-tattico per tutti gli altri. Contusione al ginocchio destro per Izzo, le cui condizioni verranno rivalutate domani, quando Belotti e compagni svolgeranno l’allenamento di rifinitura pomeridiano.