Torino-Crotone, i convocati di Mazzarri: out Niang e Lyanco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Torino Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Crotone valida per il recupero dell'ottava giornata del girone di ritorno di Serie A.

Non convocato Niang, oltre all’indisponibile Lyanco, per un affaticamento muscolare ai muscoli flessori della gamba destra. Di seguito l'elenco completo.

PORTIERI: Ichazo, Milinkovic-Savic, Sirigu.

DIFENSORI: Ansaldi, Barreca, Bonifazi, Buongiorno (numero di maglia 87), Burdisso, De Silvestri, Molinaro, Moretti, Nkoulou.

CENTROCAMPISTI: Acquah, Baselli, Obi, Rincon, Valdifiori.

ATTACCANTI: Belotti, Berenguer, Butic (numero di maglia 51), Edera, Iago Falque, Ljajic.