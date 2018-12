© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con doppio programma: sessione di scarico per i calciatori impegnati nel derby, lavoro tecnico-tattico per tutti gli altri elementi a disposizione. Cure per Sirigu, post trauma contusivo lombosacrale, seduta personalizzata per Iago Falque dopo l’affaticamento muscolare alla coscia destra che non gli ha permesso d’essere in campo sabato sera. Il tecnico Mazzarri dirigerà domani due sessioni di allenamento, a porte chiuse.