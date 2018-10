Torino, De Silvestri in gruppo. Ansaldi e Zaza a parte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripresa della preparazione per il Torino con una sessione equamente suddivisa tra parte atletica e lavoro tecnico-tattico. Seduta differenziata per Edera, Lukic, Parigini e Sirigu di rientro dalle rispettive Nazionali. De Silvestri ha completato tutto l’odierno programma con la squadra, mentre Ansaldi e Zaza hanno ancora svolto un allenamento personalizzato. Il Torino tornerà in campo domani: per Belotti e compagni doppio allenamento al Filadelfia, a porte chiuse.