Torino, De Silvestri in ospedale dopo il Verona: escluse fratture alla spalla

vedi letture

Lorenzo De Silvestri è uscito anzitempo per un infortunio occorso nella prima frazione di gioco contro l'Hellas Verona. Accompagnato in ospedale per accertamenti, gli esami hanno evidenziato una forte contusione alla spalla destra. Le prime indagini escludono fratture ossee, ma per definire al meglio l'entità dell'infortunio occorreranno ulteriori approfondimenti che verranno effettuati questa mattina.