Torino, De Silvestri, Lyanco, Obi e Rincon hanno lavorato a parte

Il Torino ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti in vista della partita di domenica prossima contro l'Udinese. La squadra ha dapprima svolto una parte atletica in palestra per poi proseguire con un lavoro tecnico-tattico sul campo principale che si è concluso con una partitella a campo e tempo ridotti. I difensori De Silvestri e Lyanco e i centrocampisti Obi (contusione muscolare al fianco patita durante la sfida contro la Sampdoria) e Rincon (affaticamento alla coscia sinistra) hanno svolto un programma differenziato diviso tra campo e palestra. Per Nkoulou riposo programmato.