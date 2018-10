Torino, De Silvestri verso il ritorno in campo contro il Bologna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo De Silvestri dovrebbe tornare a disposizione di Mazzarri subito dopo la sosta per la Nazionale anche se le sue condizioni, vista la recente ricaduta, verranno monitorate giorno per giorno in questi giorni senza partite, fino al completo recupero. Nei piani del tecnico granata c'è il ritorno in campo per la trasferta di Bologna, ma molto dipenderà dalle risposte in allenamento. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.