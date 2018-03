Torino, differenziato per De Silvestri. Baselli e Rincon in gruppo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con programma equamente suddiviso tra parte atletica e lavoro tecnico tattico. Allenamento differenziato per De Silvestri, uscito anzitempo domenica per un trauma contusivo al ginocchio destro; regolarmente in gruppo, invece, Baselli e Rincon. Il Torino tornerà in campo domani: in calendario due sedute, a porte chiuse.