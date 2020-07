Torino, distorsione al ginocchio per Izzo. Infortunio alla mano per Lyanco

Armando Izzo non era nell'elenco dei calciatori disponibili per Fiorentina-Torino per gli effetti di un trauma distorsivo al ginocchio destro rimediato nei minuti finali della partita contro il Genoa. Nel match di ieri sera c'è da registrare anche un infortunio alla mano destra per Lyanco, la cui entità verrà valutata nella giornata di domani.