Fonte: torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento pomeridiano tecnico-tattico per il Torino in preparazione alla partita di domenica contro il Genoa. Non ha svolto il lavoro con i compagni Andrea Belotti - riporta il sito ufficiale del club - a causa di una distorsione alla caviglia rimediata nell'allenamento di ieri: per lui solo terapie. Domani, sabato 19, rifinitura cui farà seguito la partenza per il ritiro prepartita di Genova.