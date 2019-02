Fonte: torinofc.it

© foto di Federico Gaetano

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una sessione di lavoro sul campo secondario. Dopo il riscaldamento Belotti e compagni hanno svolto un programma sulla parte atletica e poi eseguito alcune esercitazioni a tema. In gruppo Djidji, mentre serviranno accertamenti strumentali per valutare le condizioni di Millico, uscito ieri sera anzitempo nella partita contro il Milan, nel campionato Primavera, per un problema muscolare. Domani doppia sessione di allenamento.