Torino, domani seduta a porte chiuse al Filadelfia

Fonte: torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia, sul campo secondario, mentre procedono i lavori di rifondazione del terreno principale. In mattinata, dopo il riscaldamento e l’attivazione in campo, sessione incentrata sulla parte atletica. Nel pomeriggio lavoro tecnico-tattico, con esercitazioni a tema. Il Torino tornerà in campo domani mattina, con una seduta a porte chiuse al Filadelfia.