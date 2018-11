© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo 41 giorni di panchina, contro il Parma scoccherà l'ora di Roberto Soriano. Mazzarri è pronto a schierarlo titolare al posto di Meité sulla trequarti, nel ruolo a lui più congeniale, per permettergli di giocarsi un'occasione d'oro per entrare in competizione con gli altri centrocampisti anche in vista delle prossime partite.