© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppio allenamento oggi al Filadelfia per il Torino. Nella sessione mattutina la squadra ha svolto del lavoro atletico, mentre in quella pomeridiana il tecnico Mazzarri ha diretto delle esercitazioni tecnico-tattiche. Nulla da segnalare rispetto a ieri per quanto riguarda il bollettino medico (Armando Izzo rientrato ieri in gruppo). Domani per Belotti e compagni è prevista una sessione pomeridiana al Filadelfia. Lo riporta il sito ufficiale del club granata.