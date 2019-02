Torino, doppia seduta odierna. Meite in gruppo, terapie per Djidji

Fonte: torinofc.it

© foto di Federico Gaetano

Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia: sessione massimamente dedicata alla parte atletica, al mattino; seduta tecnico-tattica nel pomeriggio, in preparazione al posticipo di campionato, domenica sera alle 20.30, a Napoli. Meite ha svolto l’intero programma odierno con la squadra, mentre Djidji dovrà svolgere terapie per superare gli esiti del trauma distorsivo al ginocchio destro rimediato nel secondo tempo della partita di domenica scorsa contro l’Udinese.