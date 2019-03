© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppio allenamento per il Torino, in vista della trasferta a Frosinone di domenica. Lavoro sulla parte atletica al mattino, tra campo e palestra, al Filadelfia; sessione tecnico-tattica, allo stadio Olimpico Grande Torino, nel pomeriggio. Per Ola Aina terapie e programma personalizzato. Domani in calendario una seduta tecnico-tattica pomeridiana al Filadelfia.