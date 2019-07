Torino, doppio allenamento per i granata al Filadelfia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia. Nella sessione mattutina test atletici e lavoro aerobico, al pomeriggio programma tecnico-tattico e ancora corse attorno al rettangolo di gioco con l’organico suddiviso in gruppi omogenei. Oltre 1500 spettatori hanno assistito alla seduta pomeridiana che poi si è conclusa con una sessione di autografi per i tifosi nel cortile del Filadelfia. Il calendario di domani prevede un allenamento mattutino cui seguiranno il pranzo e la partenza per il ritiro di Bormio.