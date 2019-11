Torino, due rigori segnati in una singola partita: non accadeva dal 2008

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Torino è avanti di due gol al Rigamonti contro il Brescia. Entrambe le reti sono state messe a segno da Belotti su calcio di rigore. Il club granata non segnava due gol su rigore in una singola partita di Serie A dal febbraio 2008 contro la Reggina: in quell'occasione era stato Alessandro Rosina a segnare le due reti dagli undici metri.