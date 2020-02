© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento pomeridiano tecnico-tattico per il Torino in vista della sfida di domenica contro il Lecce. Dopo un iniziale riscaldamento con torelli, i granata hanno svolto esercitazioni a tema e disputato una partitella finale a tempo e campo ridotti. Ansaldi ha lavorato su esercizi specifici, mentre Baselli ha effettuato un importante lavoro sulla parte atletica. Domani in calendario una sessione di rifinitura al termine della quale la squadra partirà alla volta del ritiro prepartita. Lo riporta il sito ufficiale del club.