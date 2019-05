Torino, esodo di tifosi per Empoli. Ansaldi e Izzo sono a rischio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Entusiasmo a forza tremila. Domenica - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ci sarà un esodo granata verso Empoli, con tifosi in arrivo sia da Torino che dai molti Toro Club sparsi per il Centro-Nord: da ieri sono disponibili per i tifosi granata i tremila e cento biglietti del settore ospiti del «Castellani». Nel centro toscano la squadra di Mazzarri godrà, così, del calore di una tifoseria pronta a spingere il Toro verso l’Europa.

Il punto sull'infermeria - Ansaldi è a rischio per Empoli: forfait possibile ma non ancora certo, c’è una speranza che in questi giorni recuperi dall’affaticamento. È tornato in gruppo Aina dopo aver smaltito la febbre, mentre è rimasto a riposo Izzo, fermato da un attacco febbrile che però non preoccupa per domenica.