Torino, granata in azzurro: Belotti dà la scossa, panchina per Sirigu

Pari al Dall'Ara di Bologna per gli azzurri di Mancini, alla prima ufficiale del nuovo corso azzurro. L'esordio in Nations League contro la Polonia termina 1-1: il gol di Zielinski nel primo tempo viene pareggiato dalla rete su rigore di Jorginho. Un penalty rimediato nella ripresa e costruito anche da Belotti, che entrato al 17esimo del secondo tempo dà la scossa al match e, dialogando con Chiesa, contribuisce quanto basta per ottenere il tiro dagli undici metri che salva una prestazione tutt'altro che brillante degli azzurri. Solo panchina per Sirigu, invece, con Donnarumma titolare e autore di una grandissima parata in avvio su Zielinski. Tribuna per Zaza, convocato dal cittì ma non presente tra gli arruolabili per la sfida contro la Polonia.