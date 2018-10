Torino, i convocati: ancora fuori Ansaldi, rientra il centrale Lyanco

Nel corso della chiacchierata nella redazione del Mattino, Carlo Ancelotti ha raccontato il suo turnover. "La gestione dei grandi nel gruppo è semplice. La gestione generale è più complicata: io non ho mai fatto una rotazione così ampia come sto facendo qui. La qualità della rosa...

Il poker è servito: il Bari fa 4 su 4. Che numeri per i biancorossi

Fidelis Andria, preso il difensore ex Ternana Paparusso

Bari, Bolzoni: "Inutile nasconderlo, siamo in Serie D per vincere"

Raoul Lombardo: "Ad Ercolano per riscattarmi"

Serie D, ultimi cambi in panchina e nelle rose: Sinigaglia va al D. Boario

Bari, visite per Muraro: entro 48 ore l'idoneità per giocare

Marfella: "Ho scelto Bari per la piazza. Napoli? E' giusto che io giochi"

Schachner: "Crac Cesena mi ha fatto male. Non meritava questa fine"

Bari, infortunio Siaulys: Maurantonio promosso in attesa del mercato

Mantova, si stringe per il numero uno Cancelli

Como, in arrivo il portiere Jacopo Viola

Mantova, in arrivo l'ex Bari Conti

Modena, colpo in mezzo al campo: c'è Loviso

Ancora senza Ansaldi e De Silvestri, il Torino prepara la sfida di domani alla Fiorentina: nelle scelte di Mazzarri ci sono sia Zaza che Belotti, ma difficilmente entrambi saranno in campo contemporaneamente domani, dal primo minuto almeno. Continua l’emergenza sulle corsie laterali, dovrebbe toccare ancora a Berenguer adattarsi. Di seguito i convocati pubblicati dal club:

